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/ В пострадавшей от землетрясения больнице Катав-Ивановска проведут капремонт

В пострадавшей от землетрясения больнице Катав-Ивановска проведут капремонт

Закрывать медучреждение не будут.
сегодня в 09:36
  |  Общество

Пострадавшую во время землетрясения Катав-Ивановскую больницу ждет капитальный ремонт. Приступить к нему планируют уже в следующем году. При этом медучреждение, в котором оказывают помощь жителям близлежащих населенных пунктов, закрывать не будут. Потому что повреждения, которые нужно устранить, не критичные, и работе больницы не помешают.

Катав-Ивановская больница обслуживает порядка 30 тысяч человек, и нам нужно оперативно сработать (не в ущерб качеству) — полностью модернизировать здание медучреждения. При этом люди не должны страдать. Все нуждающиеся должны быть обеспечены необходимой медицинской помощью. Здание должно соответствовать современным требованиям к медицинскому учреждению. — выразил свою позицию губернатор Борис Дубровский.

После ремонта в больнице снова заработает отделение хирургии, а еще откроется детская поликлиника. Сейчас она располагается в устаревшем здании.

В ближайшее время начнется подготовка проектно-сметной документации. Ущерб зданию Катав-Ивановской больницы оценили в 11 миллионов рублей.

Напомним, землетрясение магнитудой 5.5 баллов прошло на территории Челябинской области 5 сентября. Эпицентром стал Катав-Ивановский район. Ученые назвали причиной подземных толчков становление горных пород. Кроме того, они успокоили местных жителей сказав, что они пережили «уникальное для Урала событие».

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