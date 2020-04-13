Челябинец с молотком пытался ограбить магазин

Неудавшийся грабитель, отступая, кинул орудие в легковой автомобиль.

Послушать 00:00

В Челябинске 12 апреля, в День космонавтики, один из жителей напал с молотком на продуктовый магазин. Нетрезвый молодой человек решил таким образом добыть алкогольные напитки, но платить за них не хотел, поэтому взял с собой молоток.

«На кассе он потребовал у продавца бесплатно отдать ему алкоголь и сигареты, пояснив это тем, что денег у него нет. Для того, чтобы обозначить серьезность своих намерений он пригрозил молотком. Не растерявшись сотрудник магазина нажал тревожную кнопку, после чего мужчина поспешил скрыться. Правда, далеко уйти ему не удалось, сотрудники охранного предприятия „Витязь“ оперативно прибыли на место происшествия», — сообщает пресс-служба охранного предприятия.

Нарушитель пытался скрыться бегством, закинув свое «оружие» в лобовое стекло автомобиля, который был припаркован неподалеку. Молодой человек был задержан и передан сотрудникам полиции.