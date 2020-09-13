На пособия по безработице в России направят еще 35,3 миллиарда рублей

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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В России еще 35,3 миллиарда рублей направят на пособия по безработице. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщают федеральные СМИ.

«До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 миллиарда рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу правительства РФ.

Благодаря распоряжению, финансовую помощь тем, кто оказался в затруднительной ситуации получится оказывать регулярно и в полном объеме.