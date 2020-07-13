Рынок труда в Челябинской области начал восстанавливаться

Количество вакансий возросло на 22 процента.

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В Челябинской области хоть и продлили режим повышенной готовности до 26 июля, но ограничительные меры продолжают послабляться. Вместе с этим начинает также восстанавливаться и рынок труда.

Специалисты портала по поиску работы hh.ru отметили, что в первый летний месяц на Южном Урале количество вакансий возросло на 22 процента по сравнению с маем. И по данному показателю регион вышел на докризисный уровень.

И чаще всего компании искали работников в сферах продаж, производства, медицины и фармацевтики, а также строительства и недвижимости.

Еще в июне, по сравнению с маем, сильно вырос спрос на специалистов профессиональных сфер «Страхование» и «Административный персонал». Но за прошедший месяц спрос на медиков, а также и на педагогов и научных сотрудников значительно снизился.

«Отмечу, что по сравнению с 2019 годом спрос на медиков все равно остается очень высоким — вакансий для врачей, фармацевтов, младшего и среднего медперсонала в июне этого года было открыто в три раза больше, чем в июне прошлого года», — поделилась Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

А конкуренция среди соискателей в Челябинской области теперь составила 5,2 резюме на вакансию. Этот показатель чуть меньше, чем месяц назад, при этом, он соответствует норме.

«Очевидно, что рынок труда начал постепенное восстановление после весеннего падения. Главная причина — ослабление ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Но сказалось не только это. Не менее важно и то, что за прошедшее время бизнес успел оправиться от первого шока и подстроиться под новые условия. Например, многим компаниям удалось наладить подбор персонала в удаленном режиме», — добавила Анна Осипова.

Отдельно отмечено, что многие соискатели опасались менять работу весной во время разгара пандемии, потому старались ограничивать любые контакты с людьми. Но в данный момент большинство жителей Челябинской области уже адаптировались к нынешней ситуации, а также продолжают восстанавливать привычный ритм жизни.