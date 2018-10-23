/ Маршрутка врезалась в «Газель» и спровоцировала массовую аварию в Челябинске

Пострадали 3 человека.

ДТП с маршруткой случилось сегодня днем, 23 октября, на Комсомольском проспекте, возле отеля «Виктория». По предварительной информации, в аварии с участием микроавтобуса пострадали 3 человека. Информацию о произошедшем потдтвердили в городской ГИБДД.

ДТП с участием маршрутки, которая произвела столкновение с автомобилем «ГАЗель». Она продвинулась дальше и совершила столкновение еще с двумя машинами, «Маздой» и «Мерседесом». Предварительно, в ДТП получили повреждения три человека. — рассказал сайту «Первый областной» начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Андрей Шерстобитов.

Напомним, еще одно ДТП с участием маршрутки произошло вчера, 22 октября. Микроавтобус «Пежо» не поделил дорогу с ВАЗ-2105 в Тракторозаводском районе. В аварии никто не пострадал.