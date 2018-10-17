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/ Челябинцев удивила маршрутка с самодельным «иллюминатором»

Челябинцев удивила маршрутка с самодельным «иллюминатором»

Общественный транспорт с необычным окном курсирует между северо-западом и Ленинским районом Челябинска.
сегодня в 08:04
  |  Общество

Снимками маршрутного такси с необычным окном, уж очень похожим на иллюминатор, поделилась в соцсетях местная жительница. Пост тут же собрал множество комментириев пользователей. Некоторые сравнили пойманный в объектив маршрут № 91 с кабриолетом и даже кондиционером. Впрочем, большинство горожан такая «новинка» возмутила.

Скоро без сидений начнут ездить, без дверей. — отметил в комментариях к посту Сергей Здоров.

Людей как скот возят. Никакого уважения, тьфу! — добавил Прокофий Ильин.

Оказалось, что стекло у маршрутки все-таки есть. Просто на фоне соседнего окна, покрытого толстым слоем грязи, разглядеть его очень трудно — оно выглядит совершенно прозрачным.

Так-то там есть окно. Просто оттерли от грязи и так получилось. — рассказал в комментариях к посту Алексей Носырев.
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