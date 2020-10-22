Житель Челябинской области пытался обманом уйти от выплаты кредита

Для того чтобы не возвращать долг, он выдумал целую «легенду».

Послушать 00:00

Уголовное дело по факту заведомо ложного доноса возбуждено в отношении 53-летнего жителя Увельского района. Чтобы не выплачивать деньги, взятые им в кредит, он решил пойти на обман.

Мужчина написал заявление в полицию и сообщил, что в 2007 году неизвестный взял кредит на сумму более 300 тысяч рублей от его имени. Сам житель региона утверждал, что в течение 11 лет проживал не в России, никаких денег не получал, а паспорт потерял в 2000 году.

Однако он не учел, что документы на получение кредита сохранились, кроме того, при его оформлении мужчину сфотографировали сотрудники организации. Полицейские установили, что он все-таки получал займ в 2007 году. Взяв деньги на покупку авто, скрылся от кредиторов в соседней республике. Позже вернулся в Россию, устроился на работу, тогда с его зарплатной карты и стали списывать долг.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 („Заведомо ложный донос“) УК РФ, максимальная санкция которой — лишение свободы на срок до двух лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.