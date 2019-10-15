Мама школьника, которому разбили голову, осталась недовольна решением суда

За подорванное здоровье мальчика присудили выплатить всего несколько тысяч рублей.

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Мама мальчика, которому в школе пробили голову, осталась недовольна решением суда, который состоялся 14 октября. Напомним, что инцидент произошел еще год назад, 17 октября. Светлане, маме пострадавшего школьника, по телефону сообщили, что мальчик пострадал в школе.

«По результатам экспертизы было выявлено причинение легкого вреда здоровью. В таком случае взыскивают около 40 тысяч рублей. В процессе суда прокурор отметил, что считает, что со школы можно потребовать такую сумму. Но судья решила, что необходимо взыскать 1000 рублей с родителей, 2000 со школы», — рассказала сайту «Первый областной» мама пострадавшего мальчика Светлана.

Как только придет письменное решение суда, Светлана намерена его обжаловать.

«После того, как пришли результаты МРТ, у Ромы были обнаружены кистозные образования в головном мозге. Нельзя, чтобы все оставалось, как есть, школа должна нести ответственность, претензии у меня больше к школе, а не к родителям мальчика», — заявляет Светлана.

Напомним, что школьники подрались год назад. Второклассники что-то не поделили, и Рому перекинули через бедро. Он упал, ударился головой и получил несколько ударов по ней же от противников. Ребенка госпитализировали, в больнице он пролежал почти неделю.

После происшествия Роме пришлось сменить школу, теперь, вместо лицейной программы, он обучается по стандартной программе «Школа России».

Отметим, что помочь ребенку вызвался знаменитый артист Александр Розенбаум. На концерте Рома подарил певцу букет и он поитересовался, откуда у ребенка корсет на шее. После того, как Рома рассказал о том, что он подрался в школе, Александр Розенбаум пригрозил найти обидчика Ромы, а также показал ему несколько приемов по самообороне.