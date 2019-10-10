Окончены поиски трех школьниц, пропавших в Челябинске

Родители рассказали, где девочки находились два дня.

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Три школьницы, пропавшие в поселке Новосинеглазово в Челябинске, найдены. Об этом рассказали родители одной из девочек. Информацию подтвердили в полиции.

«Девочки нашлись вчера вечером. Противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

По словам мамы старшей из подростков, к вечеру девочка, которая сама вернулась домой, все-таки рассказала, где ее подруги. По ее словам, дети ночевали в подъезде одной из многоэтажек на АМЗ. Между этажами нашли упаковки от булочек и другие следы пребывания «беглецов», но на месте их уже не было.

«Голодные, холодные, но живые. Деньги закончились у них, все в парке прогуляли. Целый день сидели в подъезде, захотели поесть и воды налить, пошли в ТК „Кольцо“. Охранники увидели их по камерам и поймали. Дочь еще не дома, с ней беседуют, чтобы подумала над своим поведением. Психологи будут разговаривать, выяснять, почему сбежала», — рассказала корреспонденту «Первого областного» мама одной из девочек.

Напомним, 13-летняя школьница и две ее младшие подруги утром 8 октября ушли в школу, но после домой не вернулись. Родители обратились в полицию, позже к поискам подключились местные жители и волонтеры. Девочки не выходили на связь, так как с собой у них не было телефонов. На следующий день, 9 октября, одна из сбежавших сама пришла в школу.