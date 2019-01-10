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/ Одинокого 8-летнего мальчика нашли на вокзале транспортные полицейские Челябинска

Одинокого 8-летнего мальчика нашли на вокзале транспортные полицейские Челябинска

Мама ребенка отправила его в гости к бабушке, а когда его привели домой, она не открыла полицейским дверь.
сегодня в 13:03
  |  Происшествия

Ребенка, находившегося на вокзале без присмотра родителей, нашли сотрудники транспортной полиции Челябинска. Сообщение об одиноком маленьком мальчике, находящемся на привокзальной площади станции Челябинск — Главный, поступило в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили несовершеннолетнего, 2010 года рождения, ученика второго класса одной из городских школ. По словам мальчика, проживающего недалеко от железнодорожного вокзала, мама отправила его в гости к бабушке, но, дойдя до привокзальной площади, он забыл, каким транспортом добираться до родственницы. Напуганный ребенок обратился к взрослым за помощью, а те сообщили в полицию.— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

После проверки полицейским удалось установить мать мальчика. Они позвонили 37-летней женщине и сообщили, где находится ее сын. Вот только когда стражи порядка привезли ребенка домой, его мать не открыла им дверь.

Мальчика отравили в детский приют. В настоящее время все материалы дела направлены в территориальный орган внутренних дел и органы опеки.

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