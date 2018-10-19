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/ Лучшие фотографии нацпарка «Таганай» разместили на ЖД вокзале Челябинска

Лучшие фотографии нацпарка «Таганай» разместили на ЖД вокзале Челябинска

Накануне там открылась фотовыставка «Таганайскими тропами».
сегодня в 11:11
  |  Общество
На железнодорожном вокзале Челябинска открылась выставка фотографий участников конкурса «Таганайскими тропами». Мероприятие было инициировано Южно-Уральской железной дорогой вместе с национальным парком «Таганай, и проходило с 1 мая по 1 августа. Также в организации фотосостязаний приняли участие центр охраны окружающей среды, служба корпоративных коммуникаций и Южно-Уральский центр научно-технической информации и библиотек.

Отметим, конкурс проводился в двух номинациях: «Пейзаж» и «Волонтеры». 20 участников представили на суд жюри 46 работ, 30 из которых представлены на фотовыставке. Победителей наградили дипломами и ценными подарками.

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