/ Лучшие фотографии нацпарка «Таганай» разместили на ЖД вокзале Челябинска

Отметим, конкурс проводился в двух номинациях: «Пейзаж» и «Волонтеры». 20 участников представили на суд жюри 46 работ, 30 из которых представлены на фотовыставке. Победителей наградили дипломами и ценными подарками.
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