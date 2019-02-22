/ Первый этаж Челябинского вокзала готовят к перепланировке

Особое внимание уделят транспортной безопасности.

Железнодорожный вокзал Челябинска изменится до неузнаваемости. На второй квартал 2019 года запланирована масштабная реконструкция здания. Представители ЮУЖД говорят, что вокзал ждет техническое перевооружение: модернизируют инженерные системы, реконструируют платформы, полностью перепланируют первый этаж. В правом крыле будет зал с кассами открытого типа и электронной очередью, в левое поместят камеры хранения, медпункт, санитарные и душевые комнаты. Так освободится много пространства, где смогут разместиться пассажиры: количество сидений увеличат до 120. Для маломобильных групп населения организуют комнату ожидания.

Особое внимание будет уделено транспортной безопасности: на входах в дополнение к рамкам-металлодетекторам появятся рентгеновские установки для досмотра багажа. Будут модернизированы системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. Модернизация затронет и инженерные системы вокзала — отопление, освещение, энергоснабжение, пожаротушение. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД.

Платформы поднимут до уровня входа в вагоны, установят навесы.

Добавим, что система электронной очереди уже внедрена, и сейчас она очень эффективно распределяет пассажиров.