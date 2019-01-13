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/ «Прибавку к пенсии» билетами банка приколов получила жительница Озерска

«Прибавку к пенсии» билетами банка приколов получила жительница Озерска

Женщина стала жертвой мошенницы, которая входила в доверие к пожилым людям.
сегодня в 12:01
  |  Происшествия

Жертвой мошенничества стала пенсионерка из Озерска. Она обратилась в полицию и сообщила, что к ней в квартиру пришла незнакомая женщина, которая похитила 10 тысяч рублей, оставив при этом билеты банка приколов под видом дотации к пенсии.

Полицейские задержали подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась 38-летняя женщина.

Как установили полицейские, задержанная, злоупотребляя доверием пожилых граждан, под предлогом дополнительных выплат или размена купюр совершала у них хищения денежных средств, оставляя при этом сувенирную продукцию — билеты банка приколов. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

В отделе дознания полиции Озерска возбуждено уголовное дело по части первой статьи 159 «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Сейчас полицейские разыскивают других пострадавших. Всех, кто стал жертвой данного вида мошенничества просят обратиться в полицию 2−50−78, 2−83−68 или 02 (код города: 35 130) или в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу: пр. Ленина, 43.

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