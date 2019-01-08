/ Белый внедорожник разнес цветочный киоск в Челябинске

Белая иномарка влетела в остановку на пересечении улиц Доватора и Шаумяна. ДТП случилось 8 января, в ночное время. Первое сообщение об инциденте появилось в группе «Регион-74 | Челябинск» во «Вконтакте». По утверждению автора поста, водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения.
Доватора/Шаумяна, в киоск влетел, пьяный. — сообщил подписчик сообщества Дмитрий Лопатко.
Подписчики группы принялись обсуждать инцидент. Комментаторы отметили, что на данном перекрестке очень часто происходят дорожно-транспортные происшествия.
Место магнит тянет к себе машины, как черная метка на карте. — пишет Ольга Малкова.
А хитрец, там столбы поставили обошел же! Умно, умно. — комментирует инцидент Георгий Дмитриев.
То есть с одной стороны поставили раздражения. А они с тыла заходят теперь. — пишет подписчик сообщества Константин Чулков.
В управлении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска сайту «Первый областной» рассказали, что за рулем машины был мужчина 1976 года рождения, а также подтвердили, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Сегодня в 2:30 на перекрестке Доватора и Шаумяна, водитель, 1976 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан» не справился с управлением и наехал на киоск. Никто не пострадал, мужчина оформлен за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. — рассказал сайту «Первый областной» начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Андрей Шерстобитов.
В основном жители города начали вспоминать страшную аварию, которая произошла на этой же остановке несколько лет назад. Тогда водитель «Лексуса» насмерть сбил женщину и ее 3-летнюю дочку. Та трагедия привела к тому, что на остановке поставили так называемые «столбики безопасности».