/ Белый внедорожник разнес цветочный киоск в Челябинске

Авария произошла ночью 8 января.

Белая иномарка влетела в остановку на пересечении улиц Доватора и Шаумяна. ДТП случилось 8 января, в ночное время. Первое сообщение об инциденте появилось в группе «Регион-74 | Челябинск» во «Вконтакте». По утверждению автора поста, водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения.

Доватора/Шаумяна, в киоск влетел, пьяный.

— сообщил подписчик сообщества Дмитрий Лопатко.

Подписчики группы принялись обсуждать инцидент. Комментаторы отметили, что на данном перекрестке очень часто происходят дорожно-транспортные происшествия.

Место магнит тянет к себе машины, как черная метка на карте.

— пишет Ольга Малкова.





А хитрец, там столбы поставили обошел же! Умно, умно.

— комментирует инцидент Георгий Дмитриев.





То есть с одной стороны поставили раздражения. А они с тыла заходят теперь.

— пишет подписчик сообщества Константин Чулков.





В управлении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска сайту «Первый областной» рассказали, что за рулем машины был мужчина 1976 года рождения, а также подтвердили, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня в 2:30 на перекрестке Доватора и Шаумяна, водитель, 1976 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан» не справился с управлением и наехал на киоск. Никто не пострадал, мужчина оформлен за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. — рассказал сайту «Первый областной» начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Андрей Шерстобитов.

В основном жители города начали вспоминать страшную аварию, которая произошла на этой же остановке несколько лет назад. Тогда водитель «Лексуса» насмерть сбил женщину и ее 3-летнюю дочку. Та трагедия привела к тому, что на остановке поставили так называемые «столбики безопасности».