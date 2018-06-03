/ Один погиб и трое пострадали. Внедорожник вылетел в кювет на южноуральской трассе

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины «кувырка».

Автомобиль с четырьмя человеками внутри перевернулся на трассе в Саткинском районе. Дорожный инцидент произошел в ночь на 2 июня. Как удалось установить Госавтоинспекторам, водитель не смог справиться с машиной во время поездки по темной дороге и перевернулся в кювет.

В 23:20 часов на 292 километре автодороги Бирск — Татстуба — Сатка водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «Шевролет Нива», при закруглении дороги направо не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, съезд в левый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием транспортного средства. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В результате аварии один человек — 39-летний пассажир внедорожника, погиб. Еще три человека, включая самого автомобилиста, получили серьезные травмы. Их госпитализировали с места ДТП в местную больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, проводится расследование.