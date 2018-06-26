/ Реверсивное движение организовано на семи участках южноуральских дорог

Сотрудники Госавтоинспекции дежурят на проблемных зонах.

Федеральная трасса М-5 и две региональные дороги временно переведены на реверсивное движение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области. Для уменьшения трудностей на участках дежурят сотрудники ГИБДД. Ограничения связаны с укладкой асфальтового покрытия.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумывать свой маршрут с учетом указанных мест. В случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути граждане могут обратиться за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы. — сообщили сайту «Первый областной» в Госавтоинспекции Челябинской области.

Дорожные работы проводятся на следующих участках автодорог:

М5 «Урал» — 1704 — 1712 км; 1794 — 1799 км; 1851 км; 1852 км.

Челябинск — Троицк — 76 км; 127 км.

Челябинск — Новосибирск — 12 — 20 км.

Напомним, ранее автомобилисты встали в пробках на участках с ограниченным движением. Снижение скорости транспорта связано с движением потоков транспорта по одной полосе.