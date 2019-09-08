Один из КОИБов в Челябинске не выдержал наплыва избирателей

На ЧМЗ временно была остановлена работа комиссии.

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На одном из избирательных участков Челябинск не работала «электронная урна». Об этом сообщил глава облизбиркома Сергей Обертас.

Инцидент произошел в районе ЧМЗ. На 719 участке в Металлургическом районе города один из КОИБов перестал принимать бюллетени избирателей. Для решения проблемы пришлось связаться с техническим отделом. Причиной сбоя оказался наплыв избирателей.

«Была разовая пауза, посмотрели по камерам — работоспособность не нарушена. Прибор может перегреваться», — рассказал Сергей Обертас.

На данный момент, по словам председателя облизбиркома, проблема решена. КОИБ работает в штатном режиме.