У детей одного из еманжелинских поселков «украли» автобус

Новая машина, которую обещали ученикам, не вышла на линию в начале сентября.

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Родители школьников одного из еманжелинских поселков удивились пропаже нового автобуса. В конце августа учеников школы №16 из поселка Таянды прокатили на современной и оборудованной «ГАЗели» и обещали, что теперь на уроки они будут добираться на ней. Только второго сентября дети не дождались нового транспорта.

«В прошлом году у нас была обычная пассажирская „ГАЗель“, в которой даже не было таблички дети. Благодаря нашим просьбам при поддержке губернатора Челябинской области в этом году выделили новую машину. 26 августа провели её презентацию. После этого у нас дети отсчитывали дни, чтобы поехать, а второго сентября, когда мы с букетами пришли на остановку, вместо нового автобуса приехал „ПАЗик“. На следующий день ситуация повторилась, только машина другая»,— рассказал один из обеспокоенных родителей Артур Галимов.

Ситуация напугала родителей еще и потому, что в прошлом году администрация района уже обещала предоставить школе новый автобус, но, по словам родителей, машину никто так и не увидел. Начальник местного управления образования Ирина Кондакова успокаивает: машина, как и обещали, будет возить школьников в образовательное учреждение, просто необходимо уладить некоторые организационные вопросы. Сейчас новая «ГАЗель» получает необходимые лицензии.

«После проведения аукциона подрядчик задержал сроки поставки. Машину должны были доставить в июле, а она к нам пришла только в конце августа. Поэтому для того, чтобы поставить автобус на линию, необходимо получить страховку на транспортное средство и зарегистрировать его в ГИБДД. Кроме того, необходимо подключить машину к системам ГЛОНАСС и Тахограф, что можно сделать только в Челябинске, а также внести её в лицензию для перевозки детей», — заявила Ирина Кондакова.

Начальник управления образования Еманжелинского муниципального района добавила, что все документы скоро будут готовы, и автобус начнет перевозить детей уже в этом месяце.