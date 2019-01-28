/ В Миассе соседи погибшей на пожаре девочки рассказали о ее семье

«Не очень общительные люди, но нормальная семья», — говорят соседи.

Очевидцы ночного пожара на улице Зеленая в Миассе, в котором погибла 8-летняя девочка, рассказали о первых секундах происшествия. По словам соседки пострадавших Валентины Хлыбовой, она вызвала пожарных в пять минут третьего, когда огонь уже разгорелся.

Бегали соседи, пытались вытащить кого-нибудь. Они здесь живут сравнительно недавно, не очень общительные люди, но нормальная семья. Внучки оставались с бабушкой с дедушкой, мамы дома не было. Хозяйка на пенсии, про дедушку знаю, что он на маршрутке подрабатывал. Было жутко, до сих пор не могу успокоиться. Страшно, очень сильно горело. — рассказала очевидец происшествия Валентина Хлыбова.

Как рассказала еще один очевидица пожара, соседка по имени Ольга, она проснулась, когда услышала, как хозяйка квартиры просит о помощи.

Как проснулась в нижнем белье, так она и выбежала. У меня муж помогал, они выбили окно, хотели девочку спасти. Там уже был дым, просто невозможно залезть туда. Хозяйка у меня сидела, маленькая девочка — в тех домах. Семья у них хорошая, спокойная, никто не пьет, не бушует. — рассказала очевидица пожара Ольга.

Напомним, страшный пожар, унесший жизнь 8-летней девочки, случился сегодня, 28 января, ночью. Помимо девочки от огня также серьезно пострадал мужчина-пенсионер. Как сообщили в региональном Минздраве, у него обожжено 60% поверхности тела. Сейчас мужчина находится в реанимации, на ближайшее время запланирована консультация со специалистами областного ожогового центра.

По предварительной версии следственного комитета, причиной пожара стала неисправность электропроводки.