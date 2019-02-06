/ Два человека попали в реанимацию после сильного пожара в общежитии Озерска

Всего из опасной зоны эвакуировали 26 человек.

Здание общежития загорелось в Озерске вечером 5 февраля. Из окон повалил черный дым, привлекший внимание горожан. Они обратились в пожарную службу. На место сразу же прибыли огнеборцы. Им нужно было эвакуировать людей из задымленного подъезда, а также потушить пламя, не дав ему распространиться из квартиры на 7 этаже.

Из опасной зоны было эвакуировано 26 человек, в том числе 11 детей. Погибших нет. В лечебные учреждение направлены 7 человек, в том числе 4 детей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Как рассказали в Озерской администрации, двое проживающих в общежитии пострадали серьезно. Ими занимаются сотрудники реанимации городской больницы. Информация о состоянии еще 5 человек уточняется.

Видео с места пожара и рассказы очевидцев можно посмотреть здесь.