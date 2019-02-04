/ К первому сентября может закончиться строительство ДШИ в Миассе

Об этом доложил губернатору глава города Григорий Тонких.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во время рабочего визита в Миасс встретился с его главой Григорием Тонких. Мэр Миасса отчитался о выполнении задач в прошлом году и о реализации планов в 2019 году.

Григорий Тонких сообщил главе региона, что основные задачи, стоящие перед муниципалитетом в 2018 году были выполнены. На будущий год в планах большая работа по развитию и благоустройству города.

Также мы обсудили выполнение ранее поставленных задач. Например, завершение строительных работ по ДШИ № 2. Ряд поручений выполнили, до конца недели представим дорожную карту по реализации данного проекта. Все зависит от рекомендаций техэкспертизы. Есть дефект в здании, если все можно исправить, то до 1 сентября работы будут завершены. — подчеркнул глава Миасса.

Обстановка в городе была оценена мэром как стабильная.