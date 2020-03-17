Вновь сообщили о «минировании» самолета Москва-Челябинск

В аэропорт едут силовики.

Послушать 00:00

Еще одно неподтвержденное сообщение о минировании самолета рейсом Москва — Челябинск сообщили 17 марта. В аэропорт стягиваются экстренные службы.

В настоящее время информация подтверждается, уточняются все обстоятельства.

Напомним, 13 марта, силовики встречали в аэропорту самолет Москва — Челябинск. Неизвестные также сообщили о минировании и захвате воздушного судна. На следующий день самолет, направлявшийся в Челябинск, экстренно посадили в Казани. Все сообщения оказались ложными.