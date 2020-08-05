Очередного «закладчика» задержали сотрудники полиции в Челябинске

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Сотрудники правоохранительных органов в Челябинске ежедневно проводят профилактические мероприятия с целью выявления фактов незаконного хранения и распространения наркотических средств на территории города.

И в очередной раз полицейским им попался «закладчик». Все произошло возле жилого дома по улице Радужной. Там сотрудники Отдела «Центральный» УМВД России по Челябинску задержали, как позже выяснилось, ранее судимого 30-летнего мужчину. И в ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято около 60 граммов наркотиков.

Также был проведен обыск в съемной квартире задержанного — там также обнаружили и изъяли электронные весы и упаковочные материалы.

«По данному факту в Отделе полиции „Центральный“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом „г“ части 4 статьи 228.1», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Максимальная санкция данной части статьи подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сейчас же мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников противоправного деяния.