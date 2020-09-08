Двух «закладчиц» задержали полицейские в Магнитогорске

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых поместили в ИВС.

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По подозрению в покушении на сбыт наркотиков задержали двух жительниц Магнитогорска. Более полутора граммов запрещенного вещества 20-летняя девушка и ее 19-летняя знакомая собирались реализовать бесконтактно, при помощи тайников-закладок.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Согласно максимальной санкции части статьи им может грозить до 20 лет лишения свободы.