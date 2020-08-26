Несовершеннолетний незаконно работал на рынке в Челябинской области

Полицейские провели проверку на крупных торговых точках региона.

Послушать 00:00

11 нарушений миграционного законодательства выявили полицейские Челябинской области в рамках рейда на крупных рынках региона. Также были выявлены женщина, которая поставила на учёт четырёх иностранцев и незаконно работавший несовершеннолетний. Мероприятие проводилось совместными усилиями главного управления МВД, ОМОН и управления по вопросам миграции.



«Установлена гражданка, которая с целью личного обогащения без намерения предоставить жилое помещение поставила на миграционный учет в свой дом 4 иностранцев. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иностранные граждане будут сняты с миграционного учета. Также в ходе проверок установлен несовершеннолетний иностранный гражданин, осуществлявший незаконную трудовую деятельность. Сотрудниками полиции решается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Проверка осуществлялась в рамках постановления правительства России о допустимой доли иностранных работников, осуществляющих на территории страны отдельные виды экономической деятельности. Согласно документы, временно пребывающим иностранцам запрещено работать на рынках и торговых объектах. Трудовые мигранты также проверяются на причастность к совершению преступлений, дактилоскопируются и ставятся на фотоучет.