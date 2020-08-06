Челябинец пытался продать чужую квартиру в Самаре

План мужчина реализовывал с помощью подельников.

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Жителя Челябинска будут судить в Самаре за попытку продажи чужой квартиры. По данным полицейских, для аренды он использовал паспорт на чужое имя, а после пытался сбыть недвижимость.



Квартиру 39-летний челябинец арендовал ещё в мае 2019 года. Для заключения договора использовал чужое имя и фамилия. Он заплатил 26 000 рублей хозяйке двушки, а затем разместил в интернете объявление о продаже жилья. В это время его подельник договорился с 55-летний женщиной, ведущий асоциальный образ жизни об участии. Она должна была исполнить роль продавца-собственника.

«Получив согласие, приобрел для соучастницы приличную одежду и паспорт гражданина РФ с ее фотографией на имя собственницы квартиры. Действуя по предварительному сговору, слаженно, согласно отведенным ролям, злоумышленники несколько раз подавали заявления в МФЦ, используя поддельный документ и, в конечном итоге, получили необходимые документы для совершения сделки купли-продажи квартиры. После чего женщина-соучастница, по ее словам, получив от подельников около 400 рублей и обещание „золотых гор“, уехала домой — в деревню Солонец Самарской области»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Затем злоумышленники несколько месяцев платили за аренду хозяйке квартиры. О том, что её собственность продаётся она узнала от одной из претенденток на покупку. В объявлении на «двушку» был поставлен ценник в 4 000 000 рублей. Женщина обратилась в МФЦ, где ей заявили, что квартира ей не принадлежит. После этого она пошла в полицию.

«За несколько дней до обращения потерпевшей сотрудники полиции в рамках оперативных мероприятий пообщались с предприимчивым мужчиной, на которого была получена информация о подготовке преступления. Он провел сотрудников полиции, которые пришли к нему под видом покупателей, по квартире, рассказал им, что является собственником и, не торгуясь, сбавлял цену. Полицейскими противоправная деятельность злоумышленника была задокументирована в соответствии с законодательством»,— добавили представители ведомства.

В отношении челябинского продавца квартиры и его подельников заведено уголовное дело по части 4 статьи «Мошенничество». Все подозреваемые находятся под стражей по ходатайству следователя.