Откуда взялось огромное оранжевое облако над Коркино, объяснили в администрации

Местных жителей напугало необычное явление.

Послушать 00:00

После сильного дождя жители Коркино и окрестных поселков заметили в небе огромное облако грязно-оранжевого цвета. Фото и видео заполонили соцсети. Выяснилось, что из-за продолжительных ливней на угольном карьере сошла горная порода. К счастью, никто не пострадал. Об этом рассказали в администрации района.

«Произошел обвал горной выработки. Ранее уголь горел, образовались залежи от этого возгорания. Прошли дожди, и вниз по этим бортам произошел сход горелой породы», — пояснила глава Коркинского района Лариса Лощинина.

Теперь борт необходимо укрепить, на месте работают сотрудники и техника предприятия «Промрекультивация». Ни местным жителям, ни рабочим ничего не угрожает.

«Как горняки поясняют, это обычная типовая ситуация, которая была и ранее, когда на разрезе проводилась добыча угля. Ситуация контролируемая. Это ни пожары, ни какие-то обрушения, оползни, — нет», — добавила Лариса Лощинина.

Напомним, «Промрекультивация» засыпет самый глубокий угольный разрез, существующий в Европе. Очаги самонагревания исчезнут, карьер больше не будет дымить, а его борта станут прочнее. Уже на данном этапе выбросы в атмосферу сократились с 900 до 500 тонн в год.