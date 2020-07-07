Макулатура вместо алкоголя: двух копейчан задержали за мошенничество

Им грозит лишение свободы до пяти лет.

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Двое предприимчивых копейчан решили открыть свой бизнес: торговать алкоголем и табаком в социальной сети. Они создали закрытую группу, где по очень низкой цене предлагали свой товар. Имелось все: прайс, фотографии продукции уже упакованной и накладные от транспортной компании.

Деньги перечислялись на банковские карты подставных лиц, чтобы не узнать имена настоящих мошенников. Только вот вместо алкоголя и сигарет покупатели получали коробки со строительным мусором или макулатурой. И это длилось довольно продолжительное время, пострадали жители разных городов и населенных пунктов. Но несколько потерпевших, потеряв различную сумму денег — от 5 до 30 тысяч рублей, — не стали терпеть произвол и решили обратиться в полицию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые — уроженцы Копейска, оба 1993 года рождения, задержаны сотрудниками полиции. Возбуждено 37 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 5 лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что на данный момент задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также проводятся мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанных.