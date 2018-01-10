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/ 18-летнего подростка обвинили в убийстве маленького племянника в Челябинске

18-летнего подростка обвинили в убийстве маленького племянника в Челябинске

Молодой мужчина находится под стражей.
сегодня в 17:02
  |  Происшествия

Молодому человеку, подозреваемому в жестоком убийстве 2-летнего малыша, правоохранителями предъявлено обвинение. Юноше вменяют статью, предусматривающую до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 18-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

По ходатайству следователя СК судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее стало известно о жестоком убийстве 2-летнего малыша старшим родственником в Челябинске. Ребенка оставила с 18-летним дядей мать, пока забирала 5-летнего сына из детсада. Подросток прибегнул к радикальным мерам, чтобы «успокоить» племянника. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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