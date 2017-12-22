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/ «Мерседес» едва не погубил 40-летнего пешехода на «зебре» в Челябинске

«Мерседес» едва не погубил 40-летнего пешехода на «зебре» в Челябинске

Пострадавший оказался в больнице.
вчера в 13:44
  |  Происшествия

Накануне вечером на выезде из Челябинска произошла сереьзная авария. 40-летний пешеход попал под машину, когда переходил Свердловский тракт по «зебре». В это время его сбил водитель «Мерседеса».

21 декабря в 21:15 на пересечении улиц Свердловский тракт и Мельничный тупик, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес», совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход — мужчина 1977 года рождения, скончался оказался в медицинском учреждении. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится административная проверка.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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