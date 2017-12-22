/ «Мерседес» едва не погубил 40-летнего пешехода на «зебре» в Челябинске

Пострадавший оказался в больнице.

Накануне вечером на выезде из Челябинска произошла сереьзная авария. 40-летний пешеход попал под машину, когда переходил Свердловский тракт по «зебре». В это время его сбил водитель «Мерседеса».



21 декабря в 21:15 на пересечении улиц Свердловский тракт и Мельничный тупик, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес», совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход — мужчина 1977 года рождения, скончался оказался в медицинском учреждении. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.



Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится административная проверка.

