/ Магнитогорский педофил и убийца приговорен к 16 годам колонии

Также преступнику назначено принудительное психиатрическое лечение.

Уральский окружной военный суд вынес приговор 40-летнему жителю Магнитогорска. Мужчина признан виновным в нескольких преступлениях, совершаемых им с 1996 года, в том числе и убийствах. Также установлено, что в 2015 году он надругался над несколькими мальчиками. Серийный педофил отправится в тюрьму на 16 лет.

Судом ему назначено наказание в виде 16 лет лишения с содержанием в исправительной колонии строгого режима. Также судом назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Напомним, по данным следствия, 40-летний Виталий Лобанов в 2004 и 2008 году убил двух мальчиков 12 и 13 лет, а также совершил убийство пожилой женщины в 1996 году в городе Калуга. Также он обвинялся в 23 изнасилованиях 11 несовершеннолетних мальчиков на съемной квартире. Возраст пострадавших колеблется от 13 до 16 лет.

