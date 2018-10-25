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/ Пол Щехура и Евгений Рясенский не сыграют с «Локомотивом»

Пол Щехура и Евгений Рясенский не сыграют с «Локомотивом»

Игроки отправились в Челябинск для прохождения медосмотра.
сегодня в 15:17
  |  Хоккей

Игроки «Трактора» — нападающий Пол Щехура и защитник Евгений Рясенский — не сыграют сегодняшний матч с ярославским «Локомотивом». Хоккеисты получили повреждения и отправились в Челябинск для прохождения медицинского осмотра. Информацию о травмах спортсменов подтвердили в пресс-службе челябинской команды.

Пол Щехура и Евгений Рясенский вернулись в Челябинск для прохождения медицинского обследования и дальнейшего лечения. Сроки восстановления игроков пока что неизвестны. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Отметим, это не первые травмы среди «черно-белых» за последнее время. На выезд с командой не поехал швед Александр Бергстрем, у которого также зафиксировали повреждение. Кроме того, травмирован и Рихард Гюнге. Форвард покалечился в матче с «Северсталью» 29 сентября.

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