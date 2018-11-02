/ Челябинцы пожаловались на отсутствие автобусов в утреннее время

Водители не вышли на автобусную линию, устроив забастовку.

Сегодня утром, 2 ноября, челябинцы столкнулись с проблемой — отсутствием автобусов на дорогах города. Оказалось, практически все водители начали бастовать и не вышли на работу. Вероятной причиной тому стала задержка заработной платы.

Эту информацию подтвердил и депутат Государственной Думы Р Ф Владимир Бурматов. Он отметил, что задержки выплаты зарплат челябинским транспортникам продолжаются. Однако этот вопрос сейчас решается. Как рассказал парламентарий, накануне он встретился с Евгением Тефтелевым, который заявил, что средства на решение проблемы уже выделены городом.

До этого я уже просил его включиться в проблему. Он мне подтвердил, что городом выделены 10 млн. рублей для решения вопроса с долгами, и до конца ноября зарезервированы еще 40 млн. Однако транспортная компания не оформила документы, чтобы эти деньги от города получить. То есть долги есть, люди сидят без зарплаты и буквально питаются хлебом с чаем, и даже деньги на погашение долгов есть, а документов нет. При мне Тефтелев позвонил директору транспортной компании и потребовал ускориться с оформлением документов. Тот обещал все сделать в течение недели и рассчитаться с долгами до 7 ноября. — прокомментировал Владимир Бурматов.

Задержка выплат транспортникам тянется с августа. После обращения водителей и кондукторов в Государственную Думу, долги за август были выплачены, но не всем. Заработную плату за сентябрь рабочие еще не получали.

Впрочем, забастовка быстро закончилась. В МУП «Служба организации движения» сообщили, что в 9 часов первые автобусы начали выходить на линию. В данный момент ситуация стабилизируется.