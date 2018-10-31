/ Пять хоккеистов представят Челябинскую область на первом этапе Евротура

Федерация Хоккея России назвала состав главной команды страны.

Сразу 5 воспитанников челябинского хоккея представят сборную России на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Никита Нестеров, Виктор Антипин, Максим Шалунов, Алексей Бывальцев и Денис Зернов включены в заявку главной хоккейной команды страны. Кроме того, в тренерском штабе сборной также будут представители Южного Урала. Это бывший главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин и уроженец Тольятти Илья Воробьев, который два сезона был наставником магнитогорского «Металлурга».

Штаб сборной отправится в Финляндию в следующем составе: глава штаба — Роман Ротенберг, главный тренер Илья Воробьев, старший тренер Алексей Жамнов, тренер Анвар Гатиятулин, тренер вратарей Рашит Давыдов, а также аналитическая и медицинская службы. — говорится в сообщении Федерации Хоккея России.

Кубок Карьяла пройдет в Финляндии с 8 по 11 ноября. Во время турнира, сборная России сыграет с командами Чехии, Швеции и Финляндии. Отметим, что на момент проведения турнира в чемпионате КХЛ запланирована пауза.