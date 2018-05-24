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/ Оборванные ветром электропровода спровоцировали возгорание в Чебаркуле

Оборванные ветром электропровода спровоцировали возгорание в Чебаркуле

Часть города осталась без света.
сегодня в 18:11
  |  Происшествия

Старый столб в частном секторе Чебаркуля вспыхнул как спичка. Сильный ветер оборвал линию электропередач. Провода под высоким напряжением спровоцировали возгорание опоры. Очевидцы сообщают, что на улице стоял жуткий треск, все искрилось.

После начала возгорания, в течение 10 минут, приехала аварийная служба. Минут через 5−7 была обесточена старая часть города. И ещё минут через 10 приехала пожарная охрана. — рассказывает автор видео.

Очевидец добавил, что рядом с местом происшествия располагаются частные жилые дома и огонь в любой момент мог перекинуться на постройки. К счастью, в этот раз пожара удалось избежать.

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