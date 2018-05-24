/ 20 миллионов выделили на охрану южноуральских лесов от пожаров

За месяц в регионе пострадали больше 18 тысяч гектаров зеленых насаждений.

За месяц в Челябинской области успели потушить 521 лесной пожар. Это 18 779 гектаров зеленых насаждений, росших годами на территории Южного Урала. Пожароопасный сезон завершится только осенью, а до этого времени высока вероятность новых ЧП. На их профилактику и устранение удалось добиться выделения 20 миллионов рублей из резервного фонда Рослесхоза.

Сейчас это особенно актуально, когда мы проходим пиковые периоды пожароопасного сезона. В тушении уже были задействованы 6478 человек и 2223 единицы техники. Главная задача — сохранить наши леса, это невозможно сделать без адекватного финансирования. — сказал заместитель начальника ГУ лесами Челябинской области Александр Барановский.

Напомним, предупредить лесной пожар может каждый житель Челябинской области. Достаточно позвонить по телефону (351) 239 99 99 или в ближайшую пожарно-спасательную часть и сообщить об использовании открытого огня.