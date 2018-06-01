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/ Провода над Челябинском спрячут под землю

Провода над Челябинском спрячут под землю

Южноуральским связистам предстоит много работы перед саммитами ШОС и БРИКС.
сегодня в 11:30
  |  Общество

Большая работа предстоит всем ведомствам в эти два года перед саммитам ШОС и БРИКС. Например, министерству связи нужно будет постараться, чтобы на гостевых маршрутах, в районе конгресс-холла и гостиниц, где будут проживать участники саммитов, обязательно был доступен 4G Интернет. Еще нужно будет очистить от проводов небо над городом. Все сети связи спрячут под землю.

Операторам связи было предложено проработать возможность модернизации сетей связи до уровня не ниже 4G на гостевых маршрутах, на территории аэропорта, общественных пространствах саммита и в отелях, а также предусмотреть в инвестиционных программах на уровне корпоративных центров мероприятия по повышению качества и емкости сетей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Также на большей территории Челябинска появится бесплатный Wi-Fi, а в гостиницах — национальные телеканалы делегаций.

Напомним, что все должно появиться уже к 2020 году. Именно тогда Челябинск примет сразу два международных события — саммиты ШОС и БРИКС.

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Комментарии

Дима Ринатович
13:29, 01.06.2018
Товарищи поддержим все как один повышение нашего замечательного, инициативного и талантливого Губернатора с его прекрасной и современной командой в Столицу нашей могучей и красивой страны, то есть в Москву! А мы тут может по старинке без ви-фи на трамвайчик сядем или автобусом проедим и чистым воздухом подышим, мы ж тупьё не оценим чудо-остров-конгресс-холл стоя в поликлинике в очередь к одному врачу после того как снова упали в яму с дерьмом в центре города, ну правда может как-то попроще...
кек
13:24, 01.06.2018
Ну вот, и бюджет есть и желание, если под задом кресло может загореться

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