/ Пожарные извещатели помогли спасти жизни уже нескольких семей в Челябинской области

В домах семей, находящихся в группе риска, сигнализацию установят за счет областного бюджета.

В Челябинской области, по поручению главы региона Бориса Дубровского, продолжают устанавливать пожарные извещатели в домах малообеспеченных многодетных семей и семей из группы риска. В этом году на установку сигнализаций направлено два миллиона рублей из областного бюджета, также на эти цели будут выделены средства из муниципальных образований.

В 2018 году извещатели были установлены в 602 домах из 17 городов и районов области. В этом году планируют снабдить пожарной сигнализацией еще 1500 семей, находящихся в группе риска, прежде всего, в домах, где живут семьи с детьми.

С начала 2019 года пожарные извещатели сработали уже 15 раз. Благодаря этому были спасены многие жизни, в том числе и жизни детей.

Дымовой извещатель предотвратил гибель семьи в селе Полоцкое Кизильского района. В доме семьи Ларевых случился перекал печи, отчего комната наполнилась густым дымом. От звука извещателя семья проснулась, взрослые вместе с пятерыми детьми выбежали на улицу и вызвали пожарных. — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожарные извещатели могут помочь спасти жизнь. Во время возгорания может произойти трагедия, если не получится узнать о задымлении вовремя. Так произошло сегодня, во время пожара в Аше. В пламени погибли два человека, в том числе один ребенок.