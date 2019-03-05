Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.8 -0.01 74.74 -0.06
Челябинск
сейчас
 
-12 °C
завтра
 
-4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пожарные извещатели помогли спасти жизни уже нескольких семей в Челябинской области

Пожарные извещатели помогли спасти жизни уже нескольких семей в Челябинской области

В домах семей, находящихся в группе риска, сигнализацию установят за счет областного бюджета.
сегодня в 14:32
  |  Общество

В Челябинской области, по поручению главы региона Бориса Дубровского, продолжают устанавливать пожарные извещатели в домах малообеспеченных многодетных семей и семей из группы риска. В этом году на установку сигнализаций направлено два миллиона рублей из областного бюджета, также на эти цели будут выделены средства из муниципальных образований.

В 2018 году извещатели были установлены в 602 домах из 17 городов и районов области. В этом году планируют снабдить пожарной сигнализацией еще 1500 семей, находящихся в группе риска, прежде всего, в домах, где живут семьи с детьми.

С начала 2019 года пожарные извещатели сработали уже 15 раз. Благодаря этому были спасены многие жизни, в том числе и жизни детей.

Дымовой извещатель предотвратил гибель семьи в селе Полоцкое Кизильского района. В доме семьи Ларевых случился перекал печи, отчего комната наполнилась густым дымом. От звука извещателя семья проснулась, взрослые вместе с пятерыми детьми выбежали на улицу и вызвали пожарных. — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожарные извещатели могут помочь спасти жизнь. Во время возгорания может произойти трагедия, если не получится узнать о задымлении вовремя. Так произошло сегодня, во время пожара в Аше. В пламени погибли два человека, в том числе один ребенок

Происшествия
Следственный комитет начал проверку по факту пожара в Аше
сегодня в 12:04
Следственный комитет начал проверку по факту пожара в Аше
Происшествия
Шестилетний ребенок погиб в ночном пожаре в Аше
сегодня в 10:17
Шестилетний ребенок погиб в ночном пожаре в Аше
Происшествия
На Южном Урале по факту гибели трех детей на пожаре возбуждено уголовное дело
03.03.2019
На Южном Урале по факту гибели трех детей на пожаре возбуждено уголовное дело
Происшествия
Жизнь сразу нескольких детей унес пожар на Южном Урале
03.03.2019
Жизнь сразу нескольких детей унес пожар на Южном Урале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Металлург» и «Салават Юлаев» сойдутся в одном из решающих матчей серии
сегодня в 18:30
«Металлург» и «Салават Юлаев» сойдутся в одном из решающих матчей серии
Общество
Минимальная цена на пиво может появиться в России
сегодня в 18:15
Минимальная цена на пиво может появиться в России
Общество
УФАС проверяет законность субсидии для ликвидации мусорного коллапса в Челябинске
сегодня в 17:59
УФАС проверяет законность субсидии для ликвидации мусорного коллапса в Челябинске
Происшествия
В Челябинской области ранее судимый мужчина напал на сына своей сожительницы с ножом
сегодня в 17:33
В Челябинской области ранее судимый мужчина напал на сына своей сожительницы с ножом
Происшествия
Суд Металлургического района вынес приговор бывшей начальнице почты
сегодня в 17:19
Суд Металлургического района вынес приговор бывшей начальнице почты
Общество
Девятнадцатилетней девушке, воспитывающей четырех детей, окажет помощь Владимир Бурматов
сегодня в 16:47
Девятнадцатилетней девушке, воспитывающей четырех детей, окажет помощь Владимир Бурматов
Хоккей
В «Тракторе» подвели итоги прошедшего сезона
сегодня в 16:40
В «Тракторе» подвели итоги прошедшего сезона
Общество
В финал проекта «Лидеры России» вышел руководитель представительства Челябинской области при правительстве РФ
сегодня в 16:00
В финал проекта «Лидеры России» вышел руководитель представительства Челябинской области при правительстве РФ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6