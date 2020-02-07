Челябинцы рассказали, как в маршрутке мужчина оголил половой орган перед школьницей

Девочка испугалась и не смогла попросить помощи.

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Шокирующий инцидент произошел утром 7 февраля в маршрутке в Челябинске. Очевидцы рассказали, что на одной из остановок зашел пожилой мужчина и встал рядом с сидящей девочкой-подростком. А далее произошло нечто странное.

«Мужчина в коричневой дубленке и в зимней кепке, распахнув полы дубленки, тыкал своим оголенным половым органом девочке в плечо. Я до сих пор корю себя, что не подняла панику, так как была просто ошарашена. Рядом со мной сидела тоже девочка, у входа — парень, которые тоже это видели», — рассказала пассажирка маршрутки.

Увидев взгляд женщины, мужчина запахнул дубленку и вышел на одной остановке с подростком.

Сама девочка рассказала, что очень испугалась и не смогла даже закричать или позвать на помощь. При этом ее очень огорчило, что свидетели произошедшего даже не пытались остановить незнакомца.

«Растерялась женщина, и еще одна, и еще одна, и парень! И видели, как он вышел за мной. Все обошлось, но поставьте на мое место вашу дочь или себя, так же будете оправдывать шоком», — возмутилась девочка.

В комментариях челябинцы разделились: одни возмутились и осудили людей, которые не помогли подростку.

«Вы молодец, что не побоялись написать. Пусть взрослым людям, наблюдавшим эту картину, станет стыдно и страшно за своих детей. Возможно, послужит уроком на будущее. К сожалению, у многих менталитет такой, что проще глаза опустить и промолчать. Я бы не хотела, что бы с моими детьми подобное приключилось в будущем», — сказала Елена.

Другие же обвинили в бездействии саму девочку.

«А почему не завизжала ты? Это нормальная реакция! Ты растерялась! Также растерялась и женщина. Это не меняется. При других обстоятельствах ты также будешь теряться!» — написал один из пользователей.

Некоторые челябинцы посоветовали обратиться в полицию, кто-то призвал свидетелей откликнуться и помочь составить фоторобот.