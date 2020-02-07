Мама школьницы, перед которой неизвестный оголил гениталии в маршрутке, ищет свидетелей

В полиции не могут составить фоторобот.

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Жительница Челябинска Елена теряется в догадках, как ей быть после того, как ее дочь повстречалась с предполагаемым извращенцем. Обратиться в полицию, где могли бы составить фоторобот и найти неизвестного эксгибициониста пострадавшие не могут, поскольку не видели его лица.

«Моя дочь не видела его в лицо, она единственное, что смогла сказать, что это был ничем непримечательный дяденька, который ничем не отличался, говорит, что не обратила внимания на него. Всё, что она могла описать — это лица тех людей, которые смотрели на все на это и молчали», — рассказала мама школьницы корреспонденту сайта Telefakt. ru.

Мать девочки возмущается спокойствию людей, сама бы она подняла крик, оказавшись на месте пассажиров.

«Водитель мог его заблокировать, маршрутка-то закрытая. Могли бы полицию вызвать, да можно было хоть что-то сделать. Можно было девочку дернуть, когда он вышел за ней на остановке. Ей просто повезло, что он не пошёл за ней», — возмущается мама подростка.

Сейчас ребенок не может прийти в нормальное состояние, со слов матери она не понимает, как поездка к репетитору могла вылиться в такой событие, и как при большом скоплении народа вообще могло такое случиться, и никто не попытался отреагировать.