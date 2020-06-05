Волонтёры и дайверы очистили Изумрудный карьер в Челябинске

Из собранного мусора сделают скамейки для Литературного сквера.

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Челябинские дайверы вышли на подводную охоту на пластик. Они подняли мусор со дна Изумрудного карьера. В это же время волонтёры очистили берег.



В пятницу, 5 июня на Изумрудном карьере прошёл субботник. Собранные отходы отправят в переработку. Как рассказал президент общественной организации «Детские и молодёжные социальные инициативы» Павел Бубенков, идею об очистке дне Изумрудного карьера от мусора он с друзьями-ныряльщиками вынашивали больше полугода.

«Интересного много. В этом месте, похоже, можно собрать машину. Мы нашли там на дне, 4 метра, вот, компьютер показал, значит, лежит капот, лежит дверь от автобуса. То есть, следовательно, те, кто захочет безопасно почистить карьер и собрать себе машину, возможно, это удастся»,— рассказал президент общественной организации «Детские и молодёжные социальные инициативы» Павел Бубенков.

Пока дайверы собирают мусор в воде, этим же занимаются волонтёры на суше. Все отходы сортируются по разным мешкам, а пакеты с разными видами мусора заматывают разноцветным скотчем. За работой пристально следит куратор турниров «Чистые игры» Олеся Ефимова.

«Хочется и вклад свой внести, хочется уже выйти на природу, пособирать мусор, потому что очень грязно. А это очень важно, всё равно приятно, когда ты ходишь по чистым местам, чем ты смотришь на эти бутылки»,— отметила куратор «Чистых игр» Олеся Ефимова.

Собранный волонтерами пластик пойдёт на благо общества. Благодаря проекту «Чистый Челябинск» отходы станут скамейками, которые практически невозможно сломать. Лавочки из пластика отправятся в Литературный сквер. Отметим, волонтёров на берегу Изумрудного карьера собрало Министерство экологии Челябинской области. В этом году такой субботник провели уже во второй раз. Субботник на карьере — часть программы «Вода России». В Челябинской области в ней принимает участие около 10 тысяч человек. Всё лето волонтёры убирают берега рек и озер по всему региону.