/ 36-летний мужчина получил обморожение во время похода в южноуральских горах

Спасатели эвакуировали не способного самостоятельно идти туриста.

Накануне, 16 января, южноуральскому туристу потребовалась помощь спасателей. Мужчина застрял в избе, находящейся на горе Ицыл. До того, как оказаться в доме, он заблудился и пытался найти дорогу. За время поисков путник отморозил ноги.

16 января в Миасский спасотряд областной службы поступил вызов в охотничью избушку, находящуюся на горе Ицыл. На пальцах ног вздулись волдыри, и мужчина не мог самостоятельно передвигаться, требовалась его эвакуация. — рассказал сайту «Первый областной» ответственный за связи со СМИ Миасского поисково-спасательного отряда Дмитрий Головин.

Отметим, что пострадавшего эвакуировали из избы и вывезли на снегоходе в Тыелгу, где и передали сотрудникам скорой помощи.

