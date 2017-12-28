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Круглосуточные спасательные посты разбиты на Таганае и Иремеле на новогодние каникулы

Пункты будут работать до 8 января.
сегодня в 16:30
  |  Общество

Областные спасатели готовы прийти на помощь любителям активного отдыха в предстоящие зимние каникулы. На Таганае и Иремеле создадут специальные «праздничные» посты. Они будут работать круглосуточно вплоть до 8 января.

Областные спасатели будут дежурить круглосуточно, используя при работе снегоходы, комплекты специального и медицинского оборудования. Сотрудники областной службы спасения будут следить за режимом учета туристов, проводить с ними профилактические беседы о правилах безопасности во время восхождения, давать рекомендации по экипировке и оперативно выезжать к нуждающимся в помощи людям. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Также туристам напоминают о необходимости регистрироваться, отправляясь в туристический поход в одиночку или группой. Это можно сделать по телефону «112». При регистрации необходимо назвать основные точки маршрута, протяженность, продолжительность, количество участников похода, время и место выхода группы, предположительное время возвращения. Также можно заполнить форму на сайте.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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