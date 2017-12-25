/ Полиция, спасатели, пожарные и скорая съехались к мэрии из-за одинокого оппозиционера

Мужчина в автомобиле привлекал внимание к своей гражданской позиции.

Под окнами Челябинской администрации утром, 25 декабря, спецслужбы окружили припаркованный «Форд». Пожарные, спасатели, карета скорой помощи и полиция приехали, чтобы помочь находившемуся в автомобиле человеку. На самом деле он хотел привлечь внимание к себе и своей гражданской позиции.

Говорят, что в белой машине закрылся мужчина и обклеил ее какими-то политическими лозунгами. Вокруг него полицейские стоят и ведут переговоры. — сообщили сайту «Первый областной» очевидцы.



В полиции подтвердили вызов.

Полиция выехала к зданию администрации. Устанавливают обстоятельства произошедшего. Причина вызова сейчас неизвестна. — информируют сайт «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

К месту событий прибыл глава городской Думы Станислав Мошаров. Сообщается, что он пригласил одинокого пикетчика на встречу.



Напомним, ранее полиция приезжала к зданию администрации из-за ложных сообщений о минировании. Тогда чиновников эвакуировали на улицу в рабочее время. Вызовов было два.