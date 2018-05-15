/ 14-летний мальчик попал в реанимацию, облившись бензином

У ребенка обширный химический ожог тела.

В Коркинской больнице оказывают помощь подростку, поступившему с химическим ожогом. Мальчик облился бензином, переливая его из одной канистры в другую. Это произошло, когда подросток ремонтировал автомобиль вместе с отцом. Родитель не уследил за ребенком. В больнице сообщили: бензин обжег 30% тела подростка.

Мальчику 14 лет. Вчера вечером он прибыл в больницу. Диагностирован химический ожог 30% поверхности тела. Сейчас мальчик в реанимации. Состояние стабильное, дышит самостоятельно. Сейчас врачи консультируются с комбустиологами областного ожогового центра. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь регионального Минздрава Мария Хворостова.

Информацию о произошедшем передали в коркинский ОМВД. Полиция проведет проверку, чтобы определить, является ли произошедшее с подростком несчастным случаем.

Происшествие зарегистрировано вчера. Примерно в 20:30 ребенок был доставлен в больницу. Полицией в данный момент проводится проверка. Все обстоятельства будут уточняться. Предварительно — это несчастный случай. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Добавим, что сейчас решается вопрос о переводе пострадавшего подростка в областной ожоговый центр либо в областную детскую больницу для дальнейшего лечения.