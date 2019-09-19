Новые аппараты ИВЛ закупили в Челябинскую областную детскую больницу

Шесть аппаратов установили в реанимационном отделении онкогематологического центра.

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В реанимационное отделение № 3 Челябинской областной детской клинической больницы закупили шесть новых аппаратов искусственной вентиляции легких в в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Старые аппараты прослужили около 10 лет: они устарели, были громоздкими и требовали постоянного ремонта. С появлением новых аппаратов, врачам анестезиологам-реаниматологам стало проще выполнять свою работу.

«На сегодняшний день мы получили в рамках федерального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“ новое оборудование. Нам пришли 6 аппаратов ИВЛ фирмы „Авеа“, их получила наша третья реанимация, потому что она входит в состав онкогематологического Центра для детей и подростков им. В. И. Герайна. Это современные аппараты, компрессорные, им не нужен источник сжатого воздуха. С ними намного проще работать», — сообщила сайту «Первый областной» заведующая реанимацией № 3 ЧОДКБ Елена Копытова.

В отделении одновременно может находиться 6 детей. Самому маленькому ребенку, поступавшему в отделение, было 10 дней, а максимальный возраст — 17 лет. По нормам возле каждой койки должен быть размещен аппарат ИВЛ.