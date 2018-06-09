/ Врачи Трехгорного «выкинули» из реанимации пожилого мужчину

Руководство медучреждения понесет наказание.

Родные пожилого мужчины из Трехгорного обратились с жалобой в прокуратуру. По их словам, пенсионеру с острыми нарушениями мозгового кровообращения не оказали необходимую помощь в установленные сроки. Прокурорская проверка выявила ряд нарушений.

Проверка показала, что длительность пребывания больного в отделении анестезиологии и реанимации составила менее 24 часов; пациенту не выполнены оценка функций глотания, дуплексное сканирование экстравраниальных отделов брахиоцефальных сосудов; в течение 20 минут после поступления в стационар не было определено содержание тромбоцитов в периферической крови; при нахождении в стационаре развились пролежни. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Прокурором города в отношении и.о. замначальника по медицинской части ФГБУЗ МСЧ № 72 возбуждено дело об административном правонарушении. Руководителю назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч. Также к дисциплинарной ответственности привлечены два медицинских работника.