/ Обиженный челябинец пытался спалить овощной киоск в Ленинском районе

Манипуляции мужчины заметил живущий рядом хозяин торговой точки.

Овощной киоск на улице Гагарина едва не подожгли 31 января. Помешали этому Росгвардия и хозяин торговой точки. Именно он вызвал отряд, увидев из окон квартиры неизвестного мужчину, поливающего киоск из бутылки. Как выяснилось позднее, 19-летний поджигатель решил так отомстить продавцу киоска, с которым поругался накануне.

На место вызвана следственно-оперативная группа, которая обнаружила возле киоска пластмассовую бутылку с бензином и несколько использованных спичек. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии.



Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества». Если вина поджигателя будет доказана, ему могут назначить до 5 лет лишения свободы.