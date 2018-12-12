/ Более 400 незаконных киосков и павильонов убрали с челябинских улиц за год

Приведение в порядок гостевых маршрутов — задача губернатора Бориса Дубровского.

В Челябинске ведутся работы по изменению архитектурного облика города в рамках подготовки города к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Сейчас на гостевых маршрутах Челябинска идет демонтаж незаконных объектов. За этот год с улиц столицы Южного Урала исчезли более 400 нелегальных киосков и павильонов, а уже в следующем — демонтируют более 1000 строений. Задачу по приведению Челябинска в порядок губернатор Борис Дубровский объявил одной из приоритетных.

По поручению губернатора Бориса Дубровского мы планомерно наводим порядок на гостевых маршрутах, убираем незаконные объекты и те, которые уродуют наш город. Весь процесс начинается с актирования нарушения, которое осуществляет управление благоустройства, либо по обращениям граждан, либо по собственному мониторингу. На месте составляется протокол, собственник уведомляется о том, что в течение месяца он должен добровольно убрать свой объект. — рассказал председатель комиссии по социальной политике Челябинской городской Думы Александр Галкин.

Или оформить все в соответствии с законом или навести порядок самостоятельно. Однако даже такие требования властей многие предприниматели попросту игнорируют. Тогда в ход идут кардинальные меры вмешательства. Так, с улицы Братьев Кашириных на днях увезли очередную партию неприглядных киосков.

Если требование игнорируется, то демонтаж осуществляется силами муниципалитета, а имущество увозят на специальную стоянку, откуда его можно будет забрать только после предъявления доказательств факта собственности. Сейчас, кстати, действует новый порядок, когда уведомление о демонтаже оформляется на конкретное место, а не на объект, поэтому схитрить и вернуть киоск на место через некоторое время уже не удастся. — добавил Александр Галкин.

Кроме того, Борис Дубровский подписал постановление, ужесточающее требования для получения разрешения на размещение торговых точек вдоль гостевых маршрутов. Основанием для отказа теперь может стать наличие решения органов власти о комплексном благоустройстве территории или изъятии земельного участка под государственные или муниципальные нужды.

Отметим, по мнению главы региона, жители и гости города должны видеть стильный гармоничный образ города-миллионника.