/ Ларьки и киоски в Челябинске оформят по одному стандарту

Торговлю в остальных объектах остановят.

Вопрос ларьков и киосков в очередной раз подняли на заседании Гордумы Челябинска. Депутаты решили раз и навсегда определить, какой из нестационарных объектов является павильоном, какой торгово-остановочным комплексом, что называть торгово-выставочной площадкой, киоском или ларьком. Решение зафиксировали как поправку в Порядок оформления нестационарных торговых объектов. Следующее решение — выдать разрешение на торговлю только в ларьках и киосках. И привести все объекты к одному внешнему виду.

Предприниматели могут спокойно доработать срок заключенного с ними договора аренды земли. Окупить вложенные затраты. А по окончании срока аренды всем необходимо будет вписываться в общие правила и в единый дизайн-код города. — рассказал председатель Гордумы Станислав Мошаров.

Под единым дизайн-кодом для стационарных объектов понимают их предельную площадь, размер козырьков, наличие скамеек.